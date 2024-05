Tutti i numeri del trionfo di Leclerc a Monaco

Dopo Norris a Miami, a Monaco è toccato a Leclerc. La vittoria si era fatta attendere parecchio. Gli ultimi 6 poleman della Ferrari a Monaco non avevano mai vinto la gara. Un successo che, proprio per questo, è ancora più speciale. La Formula 1 torna tra due settimane in Canada: live su Sky e in streaming su NOW

A Miami era stato il turno di Norris: con la vittoria si scrollò di dosso tutti i record "…senza vittorie" (podi, punti, secondi posti, GP in testa) conquistando il suo primo GP, con tanti ringraziamenti alla Safety Car. A Monaco è toccato a Leclerc: la sua situazione era meno drammatica di quella del pilota McLaren, ma comunque la vittoria si era fatta attendere parecchio, nonostante le sue prestazioni stellari in qualifica, puntualmente annichilite dalla Red Bull. Quanto? Parecchio: le sue ultime 12 pole position erano tutte diventate vittorie Red Bull e, con un’altra pole senza vittoria avrebbe eguagliato la peggior sequenza di pole non tramutate in successi di Arnoux (non vinse mai dalle sue prime 13 pole). E le prime file? Manco quelle: dalle ultime 16 non aveva mai vinto. Ha dovuto raggiungere il suo numero fortunato per sbloccarsi e colmare un digiuno di successi lungo 40 GP e 686 giorni. E questa non era l’ultima scimmia che si è scrollato di dosso: probabilmente non lo sapeva, ma gli ultimi 6 poleman della Ferrari a Monaco non avevano mai vinto la gara (’96, ‘00, ‘08, ‘17, ‘21, ‘22), con la beffa aggiuntiva che nel 2017 un ferrarista fece sì la pole, Raikkonen, ma a vincere fu…l’altro, Vettel! In quest’ottica, i festeggiamenti misurati del sabato sono stati decisamente molto prudenti (anche se era la 250^ pole Ferrari), e Charles ha fatto qualcosa di epocale: primo ferrarista che vince dalla pole a Monaco dal 1979 (Jody Scheckter).