A Miami il trionfo di Norris, a Imola quello di Verstappen mentre a Monaco ha vinto Leclerc. Tre team diversi a festeggiare nelle ultime tre gare e ora Ferrari può puntare al mondiale costruttori che dista soli 24 punti dalla Red Bull. La Formula 1 torna tra due settimane in Canada: live su Sky e in streaming su NOW

GP MONACO, LA FESTA FERRARI