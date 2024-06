Piria: "La vittoria di Monaco ha caricato Leclerc"

Nonostante il maltempo, Charles Leclerc stampa un super tempo con le medie nel venerdì in Canada: "La vittoria di Monaco ha dato una super carica al pilota, sa che qui può giocarsela con Red Bull e McLaren. Stiamo vivendo un gran periodo per lui. Non sappiamo quanto si può evolvere la pista, ma sicuramente è già a suo agio". Guarda il video. Il fine settimana di Montreal è live su Sky e in streaming su NOW

GP CANADA, HIGHLIGHTS LIBERE