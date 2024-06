Fumata al posteriore della Red Bull di Verstappen che è rientrato ai box nelle seconde libere dopo aver avvertito e comunicato via radio "puzza di bruciato". Problema all'ERS (sistema di recupero energia) confermato dal team e si lavora sulla RB20 che monta la terza power unit stagionale (che non è in pericolo come sottolineato da l team principal Horner). Il fine settimana di Montreal è live su Sky e in streaming su NOW

GP CANADA, HIGHLIGHTS LIBERE