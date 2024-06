Le novità regolamentari rese note dalla FIA nelle ultime ora erano molto attese nonostante il 2026 non sia proprio dietro l’angolo. Vicky Piria: "Quello che m’incuriosisce di più è quanto verrà utilizzata la nuova tecnologia, ovvero il 50% endotermico e 50% elettrico per quel che concerne la potenza della Power Unit. Ma c’è molto di più, sarà una vera rivoluzione". Il fine settimana della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

GP CANADA, DIRETTA DELLE LIBERE