Ferrari in difficoltà nelle qualifiche del Canada: il problema generale è stato della mancanza di grip e un po' di bilanciamento. Il primo settore non è stato male, ma si vede dalle immagini come perdendo aderenza la Rossa non avesse grip spalmato su tutto il giro. Guarda il video con l'analisi tecnica. Il fine settimana di Montreal è live su Sky e in streaming su NOW

GP CANADA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE