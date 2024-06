GP Canada, show con gli sbandieratori di Corinaldo

Italia protagonista a Montreal con il Gruppo Storico Combusta Revixi di Corinaldo: al Gran Premio di Formula 1 in Canada gli sbandieratori si esibiranno insieme agli artisti del Cirque Du Soleil. Il fine settimana di Montreal è tutto live su Sky e in streaming su NOW GUIDA TV

La F1 è in Canada e gli attimi che precederanno il via della gara di domenica "parleranno" italiano. Cristiano Spadoni, Enrico Tarsi ed Emanuele Scavino, sbandieratori del gruppo storico Combusta Revixi di Corinaldo, prenderanno infatti parte allo show inaugurale del Gran Premio di Formula 1 del Canada, il prossimo 9 giugno. Si tratta di una breve esibizione messa in scena dall'celebre Cirque du Soleil che ha scelto ancora una volta la professionalità dei ragazzi di Corinaldo.