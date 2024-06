Il team principal rassicura dopo quanto avvenuto alla RB20 di Verstappen nelle Libere 2: "È stata una giornata strana con il meteo che alternava asciutto a bagnato, poi il problema al sistema ERS. Purtroppo non abbiamo avuto abbastanza tempo per sistemare il tutto nel corso delle FP2. Credo che la power unit stia bene, è il sistema di recupero dell’energia che dovremo esaminare per capire cosa è successo" Il fine settimana di Montreal è live su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS LIBERE