Leclerc: "Sono inc..., oggi non eravamo veloci"

Charles Leclerc è arrabbiato al termine delle qualifiche del GP Canada, da cui scatterà dall'11° posto: "Sono abbastanza inc..., oggi semplicemente non eravamo veloci. O meglio, non avevamo grip e non sappiamo il perché. Ogni volta che scendevamo in pista eravamo tra l'8° e il 12° tempo. Dobbiamo capire il perché".

