Il problema di venerdì all'ERS della RB20 di Verstappen è stato risolto in modo radicale: la Power Unit numero 3 è infatta stata smontata del tutto spedita alla factory di Milton Keynes per analisi. Sulla macchina di Max è stata (ri)montata la PU impiegata a Monaco.



