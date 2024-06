Max Verstappen ha chiuso al 2° posto le qualifiche del GP del Canada alle spalle di Russell: "Alla fine sono state delle buone qualifiche, specialmente per come era cominciato il weekend. Avrei firmato per il 2° posto. Per la gara ci sono tante incognite, su tutte la gestione delle gomme e il meteo". Guarda il video. Il fine settimana di Montreal è live su Sky e in streaming su NOW

