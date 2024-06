Charles Leclerc (Ferrari): “Per quel che riguarda il rapporto con Sainz è tutto ok, abbiamo discusso come sempre e non ci sono problemi. Ci conosciamo da anni, sappiamo che dopo la gara c’è sempre tensione ma poi si sistema tutto e non ho alcuna preoccupazione su quello che accadrà d’ora in avanti. Succede e magari accadrà ancora, ma non sono preoccupato. Siamo rientrati in aereo assieme dopo Barcellona”