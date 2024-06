L'olandese esclude di lasciare la Red Bull nel prossimo Mondiale: "La gente parla, ma la cosa più importante è avere una macchina competitiva e con il team stiamo già lavorando al campionato successivo. Ho un contratto lungo e credo sia chiaro dove guiderò". Max si sofferma in modo chiaro sul 2025, ma non va oltre nel parlare del suo futuro. Il Mondiale è in Austria: weekend live Sky e in streaming su NOW

In un mercato piloti sempre in fermento, il nome del campione in carica Max Verstappen è inevitabilmente sempre molto caldo. Ma è stato lo stesso pilota olandese, in conferenza stampa, a provare a chiarire definitivamente quello che sarà il suo futuro, soprattutto dopo il nuovo botta e risposta in Spagna tra i team principal di Red Bull e Mercedes. Super Max definisce quello che sarà il suo 2025, ma su quello che verrà dopo la sensazione è che resti una porta aperta: "Credo di averlo già detto, ma naturalmente la gente parla… La cosa più importante è avere una macchina molto competitiva per il futuro. Al momento siamo tutti molto vicini, però stiamo lavorando bene come team per cercare di migliorare ulteriormente. Io ne ho già parlato con la squadra e stiamo lavorando, ci stiamo concentrando anche per l’anno prossimo con l’obiettivo di essere più competitivi".