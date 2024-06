Barcellona è stato un weekend pieno di scintille per i due Ferraristi, che hanno discusso al termine della gara a causa di alcune decisioni non condivise da entrambi. Una settimana dopo è tutto chiarito tra i due piloti. Anzi, Sainz e Leclerc si erano già chiariti la sera stessa, sul volo di ritorno dalla Spagna, quando l'adrenalina della gara era scomparsa. Lo afferma Leclerc nella conferenza piloti del weekend austriaco e lo ribadisce Sainz in un'intervista. "La gestione piloti non è mai stata un problema per Vasseur in questi quattro anni e non lo sarà nemmeno adesso", spiega lo spagnolo, "Condividiamo lo stesso pezzo di asfalto perché partiamo spesso uno di fianco all'altro: per me è una bella notizia per il team perché vuol dire che entrambi i piloti sono lì". Conclude l'argomento: "Questo ti porta ad avere situazioni come quelle di Barcellona, in cui non eravamo d'accordo su alcune cose. Abbiamo sempre gestito bene queste situazioni tra di noi e sarà sempre così".

leggi anche Leclerc: "Sainz? Tutto ok. Qui buone sensazioni"