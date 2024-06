Una striscia di ghiaia per ovviare a uno dei problemi più discussi per il GP Austria, ovvero quello dei track limits al Red Bull Ring. La FIA sta affrontando la questione in vari modi e per questo fine settimana verranno introdotte modifiche già testate in altre piste. Il Direttore di Gara Niels Wittich illustra le modifiche e ne spiega le motivazioni. Tutto il fine settimana è come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW

La Formula 1 arriva in Austria e al Red Bull Ring un argomento sempre attuale che accende discussioni riguarda i track limits . La FIA sta affrontando la questione e nell'attesa della definitiva risoluzione per questo weekend di gara verranno introdotte alcune semplici modifiche alla pista , già attuate in altri circuiti con risultati positivi. Questi interventi daranno ai piloti la chiarezza di cui hanno bisogno nel vivo della battaglia e per eliminare ogni dubbio, come spiega il Direttore di Gara della FIA Niels Wittich , che in illustra tutti i cambiamenti attuati e ne spiega le motivazioni anche dopo le tante polemiche dello scorso anno .

"Ovviamente il controllo dei limiti della pista in Austria è stato problematico l'anno scorso, poiché molti piloti hanno deciso di andare un po' più larghi all'uscita delle curve 9 e 10. Non è sorprendente dato che il bordo dell'asfalto dietro i cordoli ha permesso loro di mettere una ruota lì e, poiché il livello di grip era quasi lo stesso della pista, hanno colto l'occasione per farlo. Nel corso degli anni, gli ingegneri hanno scoperto che in termini di tempo sul giro è una buona cosa andare un po' più larghi, quindi a un certo punto questo ci riporta in gioco a dire: "OK, ci sono dei regolamenti, devi guidare tra le linee bianche". L’anno scorso si sono verificate un gran numero di infrazioni e molte penalità dopo la gara, quindi chiaramente qualcosa doveva cambiare. Pertanto, quest'anno creeremo un deterrente naturale con l'installazione di una striscia di ghiaia e aggiungeremo più chiarezza nel modo in cui delineiamo i limiti della pista"

"Il "problema" che abbiamo avuto è che la larghezza del cordolo è di due metri. Quindi il tempo era troppo poco per dire: "OK, toglieremo il secondo cordolo e metteremo la ghiaia dietro". Sarebbe l’assetto perfetto, simile a quello che avevamo in Cina, per fare un cordolo di un metro e poi la ghiaia, perché una vettura di Formula 1 larga due metri, con i limiti della pista è solo storia. Quindi abbiamo una soluzione leggermente diversa, ovvero accorciare artificialmente la larghezza del cordolo spostando la linea bianca sul cordolo, poiché la prima parte del cordolo è quasi piana. Quindi, quello che vedrete è che la linea bianca sul cordolo si è spostata e ora c'è una linea azzurra dietro giusto per facilitare il compito ai commissari, ai ragazzi del Remote Operations Center (ROC) e a noi del Race Control per identificare quando un guidatore supera il limite, perché in questo caso hai la linea bianca, la linea azzurra, la gomma nera: c'è una chiara differenza visiva. Avevamo le stesse linee blu a Barcellona, ​​nelle curve 5, 9, 12 e 13. Come ho detto, l'idea è quella di rendere più semplice identificare se una gomma è rotta: un sì o un no. La linea azzurra ci aiuterà solo a distinguere se un pilota è andato oltre o no"

Ha qualche effetto sulle chiamate relative alle violazioni dei track limit?

"Il giudizio sul limite della traccia è sempre lo stesso. Una volta che non c'è più nessuna parte dell'auto sulla linea bianca, è tutto. Questo è solo per aiutare. In passato era una linea bianca dipinta contro un cordolo bianco. Quindi non era al 100% dire: "OK, pensiamo che la gomma sia rotta, sì, ma non possiamo provarlo perché è linea bianca, cordolo bianco". Ora vedremo le gomme nere sull'azzurro. Niente è più in contatto con la linea bianca. Lavoro fatto. Il pilota è fuori"

La striscia di ghiaia è stata utilizzata al Gran Premio della Cina e qui. Verrà utilizzato in altre sedi?

"La speranza ora è che possa essere applicato ovunque sia necessario. La ghiaia non è costosa ed è una soluzione semplice per la maggior parte dei circuiti. Ad esempio, penso che circa un mese dopo il Gran Premio d’Austria di Formula 1, la MotoGP sarà al Red Bull Ring. Poiché a loro non piace il passaggio dal cordolo alla striscia di ghiaia e ancora ad un'altra superficie, rimetteranno un po' di asfalto, rimuoveranno semplicemente la striscia di ghiaia e la immagazzineranno. Per il prossimo anno, scaveranno semplicemente l'asfalto e rimetteranno la ghiaia. O, in un mondo ideale, rimuoverebbero il secondo cordolo e metterebbero la ghiaia vicino a quello"