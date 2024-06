In Cina si era registrata la prima gara senza podio della Ferrari in questa stagione, ma a Montreal la Rossa è stata dietro a Williams, Racing Bulls e Aston Martin. C'è qualcosa in più, forse c'è stato un tentativo estremo. E' stata una gara inspiegabile: ci sono i mezzi per capire e tornare in lotta già a Barcellona. Guarda il video. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

GP CANADA, GLI HIGHLIGHTS