In Canada si corre la nona prova del Mondiale 2024. Al "Gilles Villeneuve" di Montreal la gara scatterà quando saranno le 20 italiane: Russell dalla pole, Ferrari eliminate in Q2 e costrette alla rimonta. C'è rischio pioggia? Quanti giri verranno percorsi? Qui tutto quello che c'è da sapere prima del via: gara live su Sky e in streaming su NOW GRIGLIA DI PARTENZA

Un weekend ricco di sorprese finora in Canada e una gara, quella di questa sera, che appare aperta a ogni risultato. Il nono GP della stagione scatta alle 20 con George Russell in pole position a Montreal; stesso tempo di Max Verstappen, ma realizzato in precedenza e quindi nella seconda casella in griglia. Poi le McLaren di Norris e Piastri che precedono un super Ricciardo, Hamilton è 7°. Clamorosa eliminazione delle due Ferrari in Q2: Leclerc è 11°, Sainz è 12°. Fa peggio Perez, che partirà solo 16°. Ma in Canada, come detto, tutto è possibile. Pensate al 2011 e a Jenson Button: scivolato al 21esimo posto e poi vincitore in quella edizione. Insomma, aspettiamoci un grande spettacolo.