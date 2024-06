Paperino, 90 anni e quella "passione" per i motori

9 giugno 1934. Un papero bianco vestito da marinaretto fa il suo debutto nel cortometraggio animato La Gallinella Saggia. Si chiama Donald Duck, per noi italiani divenuto Paperino. Dispettoso, goffo, con quella voce gracchiante è pensato per essere un carattere di supporto, ma dalla prima apparizione conquista la scena, il pubblico e i creatori della giovane casa di produzione che lo ha fatto nascere. Un antieroe come molti lo hanno definito, anche se qualche volta ha indossato i panni e il mantello dell'eroe. "Il segreto del successo di Donald? Rispetto a Topolino, sempre saggio e preciso, Paperino è imperfetto come noi. Si arrabbia, sbaglia, perde la testa quando è innamorato e urla quando è frustrato. Invidioso o burlone, calcia, strepita e urla come tutti vorremmo fare", ha detto all'ANSA Becky Cline, 64 anni di cui 15 a capo degli archivi che la Disney custodisce nel gigante compound di Burbank, appena fuori Los Angeles, dove la compagnia si è trasferita dopo il successo di Biancaneve nel 1937.