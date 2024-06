Verstappen in Canada: le statistiche dopo la vittoria a Montreal

In Canada arriva la 60^ vittoria in carriera per Verstappen, ma passa in secondo piano rispetto alla composizione del podio sempre più a senso unico. Max ha condiviso 10 podi con Russell e 14 con Norris, con il pilota McLaren l'unico ad aver vinto. Per l'olandese sono anche 6 vittorie su 9 da inizio anno, come nel 2022. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW GP CANADA, GLI HIGHLIGHTS

I traguardi di Verstappen nel GP del Canada, seppur notevoli, passano in secondo piano rispetto ad una composizione del podio sempre più familiare, ma sempre più a senso unico, quello di Max. In prima fila Verstappen e Russell (o Norris), sul podio Verstappen, Norris e Russell. Ma in che ordine? Nell’ordine di Max, ovviamente, che sta, non letteralmente, ma in modo figurato, “scimmiottando” i colleghi. No, non gli sta facendo il verso, ma gli sta appioppando tutte le “scimmie” possibili.

Prendiamo Russell, in pole per un nulla (letteralmente… 0.000 secondi di gap, in precedenza registrato solo a Jerez nel 1997), alla fine termina terzo. Chi vince? Verstappen. I due hanno condiviso 10 podi finora: in quale ordine? Max sempre vincitore, lui 8 volte terzo e 2 secondo. Vittoria off-limits. Lo stesso accade per le prime file: quando è partito dalla prima fila con Verstappen, ha sempre vinto Max, per un “cappotto” di 5-0.

Passiamo a Norris: 14 podi assieme a Verstappen; in 13 casi ha vinto Max, a Miami quest’anno, ha… perso Max, sconfitto dalla Safety Car e da un incolpevole Lando. Avvilente anche il bilancio di secondi posti: 10 in carriera per Norris (per un rapporto di 10:1 rispetto all’unica vittoria…), 8 dietro a Verstappen. Per quanto riguarda le prime file: il disco è lo stesso di Russell: 4 volte davanti assieme a Verstappen e 4 vittorie per l’olandese.

I numeri di Max Verstappen in Canada ha ottenuto la sua 60^ vittoria, un bel numero tondo a cui aggiunge dei dati da (sicuro) campione del mondo a fine anno. Le vittorie sono 6 su 9 dall’inizio dell’anno, come nel 2022, mentre l’anno scorso furono 6 su 8, sempre dopo il GP del Canada. Garanzia di mondiale: tutti i piloti con un bottino simile hanno vinto il titolo a fine anno. A consolidare questo dato, il vantaggio mondiale: 56 punti su Leclerc. È il terzo più elevato della storia al 9° round dopo gli 81 punti di lui stesso sul derelitto Perez l’anno scorso e gli 80 di Vettel su un altrettanto derelitto compagno di squadra, Webber, nel 2011, a sottolineare che le fughe vincenti nel mondiale sono tutte targate Red Bull.