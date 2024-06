È una stagione particolare per Carlos Sainz, tra alti e bassi. A fine anno lascerà il posto in Ferrari a Lewis Hamilton, ma si è tolto la soddisfazione di vincere il Gran Premio in Australia. E tornando alla mente proprio al successo di Melbourne, è impossibile non pensare che due settimane prima lo spagnolo era stato costretto a rinunciare al GP Arabia Saudita dopo le prime due sessioni di prove libere a causa di un'appendicite, con la conseguente operazione d'urgenza a Jeddah. Sainz è intervenuto al podcast "Nude Project", raccontando quei momenti molto delicati, in cui ha rischiato anche conseguenze peggiori: "Sono state le due sessioni più dure della mia carriera, su un circuito molto fisico, con curve velocissime. Non avevo mangiato, non avevo energie, ho sudato più del dovuto... Ho sofferto molto".