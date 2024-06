La Ferrari deve cancellare il black-out del Canada, la Mercedes confermare i progressi di Montreal, la McLaren dimostrare di poter vincere in ogni condizione. E Super Max Verstappen, dopo 4 weekend in cui non ha dominato, vuole tornare a staccare i rivali su una pista apparentemente ideale per la Red Bull. Domenica gara alle 15: tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

Da sempre considerata pista completa, una delle più attendibili per verificare i valori in campo, Barcellona rappresenta l'esame più importante per gli avversari di Max Verstappen . La Ferrari deve cancellare il black-out del Canada, la Mercedes confermare i progressi di Montreal, la McLaren dimostrare di poter vincere in ogni condizione. E Super Max, dopo 4 weekend in cui non ha dominato, vuole tornare a staccare i rivali su una pista apparentemente ideale per la Red Bull.

Ci sono anche F2 e F2, con Kimi Antonelli pronto per Mercedes

A Barcellona tutti sotto esame e non solo in F1: il 17enne Kimi Antonelli ha prenotato un sedile in Mercedes per il 2025 ma non ha ancora ottenuto un podio nella sua stagione da rookie in F2. È comunque sesto in classifica in un campionato che non ha ancora un padrone e in Spagna tanti si aspettano la svolta. In F3, invece, Gabriele Minì si presenta da leader dopo il trionfo di Monaco, lui e l'altro italiano Leonardo Fornaroli puntano decisi al titolo