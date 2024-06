Antonelli, presente e futuro: pronto per Mercedes

Il giovane talento italiano a caccia del primo successo stagionale e pronto al weekend in Spagna. Intanto, il suo futuro sembra essere sempre più con un ruolo di titolare in Mercedes. Sarà così nel 2025? I test per ora parlano chiaro

Cinque tappe in poco più di un mese per definire il futuro del campionato di Formula 2. Tra Spagna (questo weekend) e Belgio (fine luglio), Andrea Kimi Antonelli e Prema dovranno dare la sterzata definitiva per il futuro di questa stagione. Ma il futuro del diciasettenne bolognese è uno dei principali argomenti di mercato sin da febbraio, quando Lewis Hamilton ha lasciato libero il posto in Mercedes scegliendo Ferrari. Antonelli sapeva già di avere una forte candidatura per avere un sedile nel 2025, ma gli sviluppi di questa stagione lo hanno elevato a principale candidato per affiancare George Russell il prossimo anno.

Toto Wolff a inizio stagione ha dichiarato apertamente di puntare molto forte sul talento italiano, per poi correggere un po’ il tiro per lasciarlo tranquillo di guidare, far bene e anche sbagliare in F2. Sia perché si era aperta una finestra per il sogno Max Verstappen quando è esploso il caos in Red Bull, sia per non caricare Antonelli di troppe aspettative. Ma recentemente il Team Principal austriaco si è scoperto nuovamente, rispondendo sulla possibilità Sainz: “Intendiamo puntare su piloti giovani e lo abbiamo spiegato a Carlos – parlando a Sky De – vogliamo concentrarci esclusivamente su Kimi Antonelli perché il nostro futuro passa da profili come il suo”. Un bell’endorsment che rafforza ulteriormente il suo status di favorito.

Inoltre la Fia, la settimana scorsa, ha cambiato il regolamento che impediva – se non in deroga – la possibilità di richiedere la superlicenza a un minorenne. La modifica all’articolo 13.1.2 del codice sportivo di Formula 1 ora permette ad alcuni giovani meritevoli di anticipare il debutto. E Kimi merito e credito li ha già ottenuti vincendo da rookie – unico a farlo – la Formula Regional lo scorso anno. Successo che si somma al trionfo nella stessa categoria per l’Asia, e i campionati di Formula 4 del 2022.

Antonelli compirà 18 anni il 25 agosto – giorno del Gran Premio di Olanda - ma ora, con questa modifica, potrà salire su una monoposto di F1 sia per una sessione di prove libere o di gara anche prima di quella data. Radio paddock aveva parlato di rumors già per la Williams quest’anno al posto di Sargeant, ma Mercedes vuole lasciare tranquillo il ragazzo per la sua stagione in F2. Non è ancora arrivato un podio né in Sprint né in Feature Race, ma comunque è al sesto posto in classifica generale. Cinque tappe in poco più di un mese, dunque, che delineeranno il futuro di questa e – soprattutto – della prossima stagione, ma le quotazioni di rivedere un pilota italiano in Formula 1 aumentano ogni settimana sempre di più.