In Spagna si preannuncia un’intesa lotta sugli sviluppi che coinvolgerà la maggior parte delle vetture in griglia. I distacchi sono sempre più ravvicinati in ogni parte della griglia e questo implica che è fondamentale avere anche un decimo di perfomance in più da poter estrarre, per fare anche una grande differenza. Barcellona è un circuito oramai storico, ma soprattutto tecnicamente molto rilevante poiché possiede un ampio range di curve - anche se nella nuova conformazione utilizzata di recente si perde un po’ di lento - ha un lungo rettilineo che richiede una buona efficienza, con tanto carico aerodinamico, ed un asfalto abrasivo che renderà rilevante la capacita di gestire le gomme. Normalmente nella penisola iberica sono importanti anche le temperature, spesse molto calde, anche se al momento il meteo sembra più clemente con anche un rischio pioggia per la Domenica.

Barcellona, una pista più da Red Bull La Red Bull si aspetta di tornare a far vedere i tanti pregi della RB20 su una pista che dovrebbe sposarsi al meglio con le sue caratteristiche. Qui è necessario sviluppare tanto carico alle medie-alte velocità e godere di una buona efficienza, non c’è bisogno di aggredire i cordoli e l’assetto può dunque essere impostato in maniera più rigida rispetto al Canada (e ancor di più rispetto a Monaco chiaramente), ed è tendenzialmente un manto stradale molto liscio. In più gli ingegneri di Pierre Waché introdurranno un pacchetto di aggiornamenti da cui Helmut Marko ha detto di attendersi molto. I rivali non rimarranno a guardare perché Andrea Stella aveva anticipato che McLaren, cambiando un po’ la sua filosofia recente, non porterà un grosso pacchetto in queste prossime gare, ma più sviluppi in diverse tappe, portando in pista ogni pezzo che al simulatore e in galleria mostreranno vantaggi.

Attesa per la Ferrari: cosa porta la SF-24 in Spagna Molto attesa è però la Ferrari, dopo la debacle del Canada. Frederic Vasseur ed Enrico Cardile hanno voluto spingere sullo sviluppo e sulla SF-24 debuttare in anticipo gran parte del pacchetto originariamente previsto per Silverstone: nuovo fondo e modifiche a carrozzeria ed altre componenti nella zona posteriore della monoposto, con un guadagno atteso intorno ai 2 decimi, oltre a estrarre più perfomance dal pacchetto di Imola leggi anche Ferrari continua lo sviluppo: pronto nuovo fondo?

Mercedes a caccia di conferme La Mercedes è attesa da un importante test per confermare che i risultati del Canada non sono stati una coincidenza o una combinazione di fattori positivi. James Allison ha detto di non aspettarsi di essere in lotta per la pole, ma di essere più vicino ai top team si. La W15 sta ritrovando equilibrio e le prestazioni stanno migliorando, con un importante aiuto da parte della nuova ala anteriore. Qui ci saranno ulteriori sviluppi con una fiducia crescente a Brackley di essere finalmente sulla strada giusta. Aston Martin invece sta vivendo un momento di difficoltà importante, con una AMR24 che sembra quasi regredire piuttosto che progredire, ed in Spagna dovrà guardarsi attentamente le spalle poiché, tra le vetture del centro-bassa classifica, Racing Bulls si è avvicinata molto ed avrà qui un importante pacchetto di sviluppi che modificherà in modo importante la VCARB01, incluso un nuovo fondo, con grosse attese in termini di perfomance.

Cosa può dirci il GP di Spagna Da Miami e ancor di più Imola sembra essere iniziato un nuovo Mondiale e qui ci si attende di capire se Red Bull tornerà ad avere un grosso vantaggio, un vantaggio ridotto - e sarebbe già una notizia molto importante per i team - o a sorpresa si confermerà realmente una lotta per la vittoria a più team anche in una pista complicata e completa come quella di Barcellona. Il weekend si preannuncia molto interessante, e questa tripletta dirà molto su quello che può essere lo svolgimento del campionato 2024, con una lotta tra team che si sta inasprendo come testimoniano anche il ritorno di voci su ali flessibili e sospetti tra i team di vertice, in particolare Red Bull nei confronti di Mercedes, ma anche McLaren e Ferrari.

A cura di formu1a.uno