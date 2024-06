Lewis Hamilton e George Russell con il team principal Toto Wolff hanno fatto visita a INEOS Britannia nel quartier generale di Barcellona mentre continuano i preparativi in ​​vista della 37^ Coppa America. I piloti Mercedes hanno visitato le strutture, poi George e Toto sono saliti sull'imbarcazione per un'esperienza indimentocabile. Nel weekend la F1 corre a Montmeló: Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV