Il danese della Haas sul ritardo del suo rinnovo ha una spiegazione precisa e in conferenza stampa a Barcellona, con il sorriso, ‘punta il dito’ contro Carlos Sainz: "E’ lui il tappo che sta bloccando la situazione e sta frenando tutti. Molti team stanno aspettando che lui faccia la sua scelta in modo che poi tutti i tasselli del puzzle vadano al loro posto. Questo è il quadro". Tutto il fine settimana della F1 in Spagna è in diretta su Sky e in streaming su NOW

