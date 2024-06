Continua lo sviluppo della monoposto in casa Ferrari: a Barcellona è stato introdotto il secondo pacchetto di aggiornamento corposo, inizialmente previsto per Silverstone. Tra le novità si può vedere una nuova ala posteriore da medio-alto carico e interventi di micro aerodinamica intorno all'Halo. Le modifiche più importanti riguardano il fondo e le pance. Il Mondiale è in Spagna: tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

La Ferrari introduce a Barcellona il secondo pacchetto di aggiornamento corposo , dopo quello di Imola che ha fatto debuttare la SF-24 2.0. In Spagna prosegue lo sviluppo della monoposto , guidato da Enrico Cardile e Diego Tondi che hanno moltiplicato gli sforzi grazie al duro lavoro dei meccanici che sono riusciti ad anticipare gran parte delle novità che erano originariamente previste per Silverstone. Circa ¾ delle novità che dovevano essere in pista in Inghilterra sono state introdotte con due Gran Premi di anticipo con una vera e propria corsa contro il tempo che ha visto infatti arrivare solo questa mattina la terza specifica di fondo, che servirà come elemento di scorta per entrambi i piloti in caso di problemi.

Modifiche al fondo e alle pance

Il nuovo sottoscocca è stato modificato in volumi e geometria nella parte di Canali Venturi, modificando il camber e la suddivisione dei tunnel che si protraggono sotto il fondo, cambiando di fatto la gestione del flusso d’aria che viene incalanato sotto il fondo. Il ‘tetto’ del fondo, ossia la parte situata subito sotto l’ingresso delle pance, dove è visibile anche il SIS (Side Impact Strucutre) è stato abbassato, rendendo più voluminosa quella protuberanza. Il marciapiede modificato ad Imola è stato aumentando di volume, con una modifica quindi svolta al di sotto del fondo, più che nella parte visibile. Tutte modifiche volte ad aumentare il carico aerodinamico nella zona posteriore ed indirizzare in modo diverso l’aria verso il diffusore, anch’esso modificato per rispondere alle modifiche fatte nella zona anteriore del fondo. In più, come accade normalmente, ad una modifica al fondo corrisponde anche una alle pance ed infatti si può vedere una carrozzeria più rastremata nei sidepods e nella zona della Coca-Cola (verso il posteriore) per ampliare il sottosquadro e permettere dunque una portata d’aria verso il posteriore maggiore, con questa zona dell’auto che lavora in stretta sinergia con il fondo, non solo con la parte superiore, ma anche con ciò che non si vede ed è al di sotto del pavimento, che è sempre la parte più prestazionale delle attuali monoposto.