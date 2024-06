Il team principal della Ferrari Fred Vasseur commenta il venerdì di Barcellona: "Siamo davvero tutti molto vicini, ci sono tre macchine in mezzo decimo ed erano anni che non c'era così battaglia. La pista si evolverà nel weekend e ha caratteristiche particolari. Nel passo gara la McLaren sembra la più veloce. La gestione gomme sarà importante. In Canada abbiamo sbagliato, quando non si può vincere bisogna fare punti". Il GP di Spagna in diretta su Sky e in streaming su NOW

BARCELLONA, HIGHLIGHTS PROVE LIBERE