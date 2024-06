Max Verstappen 5° al termine del venerdì di Barcellona: "E' stato un venerdì normale, senza troppi problemi. Abbiamo provato cose diverse, era quello che volevamo. Dobbiamo solo riordinare un po' la macchina. Gli aggiornamenti sono poco rilevanti". Il GP di Spagna in diretta su Sky e in streaming su NOW

BARCELLONA, HIGHLIGHTS PROVE LIBERE