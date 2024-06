L'olandese sembrava destinato alla pole in Spagna, ma nel finale è stato Norris a stampare il migliore tempo: "Sono state delle qualifiche buone, siamo riusciti a mettere assieme tutto e ho potuto sfruttare anche una scia di Perez. Peccato per la pole, ma nel complesso è stato un buon sabato dopo aver faticato con il bilanciamento nelle sessioni precedenti". Domenica GP alle 15 in diretta su Sky e in streaming su NOW





GP SPAGNA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE