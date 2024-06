Wolff: "Non c'è nessuna fretta con Antonelli"

La deroga al regolamento decisa dalla FIA che concede il via libera alla Super Licenza anche ai 17enni non cambia la visione di Toto Wolff nei confronti di Kimi Antonelli: "Non c'è nessuna fretta di metterlo su una macchina di F1. Sta facendo la F2, sta imparando e ha fatto dei test con noi. Al momento non vogliamo ancora prendere una decisione sul secondo sedile a fianco di Russell per il 2025". Il GP di Spagna è live su Sky e in streaming su NOW

