Boya vince la Sprint Race di Barcellona in Formula 3: sul podio anche Dunne e Goethe. Settimo Fornaroli, ritiro per Minì dopo un contatto nel finale di gara. Domenica alle 10.05 la Feauture Race.

In Catalogna la Formula 3 cerca un padrone dopo il capovolgimento di fronte nel Principato di Monaco che aveva portato alla leadership di Minì in campionato. In qualifica Mansell (ART) è il più veloce in pista e conquista la pole position. Per effetto dell’inversione dei primi dodici posti in griglia, in gara Sprint partono davanti le due Trident di Ramos e Meguetounif, che fanno un ottimo gioco di squadra e vanno via in testa. Tutto bene, fino al quarto giro, quando Meguetounif -appena disponibile il DRS- attacca incomprensibilmente il compagno di squadra finendo fuori dal cordolo e colpendolo una volta rientrato in pista. Fuori entrambe le Trident, clamorosamente. E fuori nello stesso giro anche Voisine e Bedrin. Safety Car. In testa vola così lo spagnolo Mari Boya, davanti a Dunne, Fornaroli è ottavo, Minì -partito solo quindicesimo- è in dodicesima posizione. Si riparte all’ottavo giro. Leon passa Lindblad, Minì sorpassa Mansell. Anche Fornaroli sorpassa Linbdlad e risale settimo.