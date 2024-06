Lo spagnolo risponde al compagno di squadra della Ferrari dopo l'episodio e il contatto al via del GP Spagna: "Non capisco, avevamo la soft nuova e dovevamo attaccare Mercedes. Non posso stare dietro tutta la vita". Il Mondiale torna domenica in Austria: live su Sky e in streaming su NOW

L'EPISODIO SAINZ-LECLERC IN SPAGNA - HIGHLIGHTS