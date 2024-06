Leonardo Fornaroli chiude sul podio la Feature Race di Barcellona e diventa nuovo leader del campionato di Formula 3. Il piacentino ora comanda la classifica con cinque punti di vantaggio su Browning. In Spagna vittoria per Lindblad davanti Mansell, gara difficile per Minì che resta comunque terzo in graduatoria a -12 da Fornaroli

Alla fine, dopo lunghe analisi, la Direzione Corse ha deciso di confermare l’ordine di arrivo della Gara Sprint della Formula 3 disputatasi ieri a Barcellona, lasciando immutato anche il podio e -dunque- ribadendo il successo di Mari Boya (Campos), davanti a Dunne (MP) e Goethe (Campos). Tuttavia ha avuto mano pesante con chi ha innescato gli incidenti che hanno caratterizzato la prima parte della corsa. Sami Meguetounif (Trident), che aveva spinto fuori pista il compagno di squadra e momentaneo leader della gara Ramos, è stato penalizzato con cinque posizioni sulla griglia di partenza della main race, tre posizioni in griglia sono state invece perdute da Nikita Bedrin (AIX), che aveva centrato a sua volta Voisin. Meguetounif parte così 16esimo mentre Bedrin si accomoda sulla 24esima casella. In prima fila si schiera il pole sitter del venerdì Christian Mansell (ART), affiancato da Lindblad (Prema); alle loro spalle Browning (Hitech). Il piacentino Leonardo Fornaroli (Trident) scatta dalla terza fila, mentre ancora solo dalla settima si avvìa il palermitano Gabriele Minì (Prema), leader del campionato.

La cronaca della gara

Allo spegnimento dei semafori è caccia grossa alla testa del gruppo e alle posizioni di vertice, con pericoloso assembramento al centro dello schieramento in prima curva. Parte bene Mansell davanti a Lindblad, Fornaroli è quinto, Minì quattordicesimo. Al quinto giro, in contemporanea, Lindblad passa in testa e Browning sale terzo. Al decimo giro Lindblad allunga il suo margine di vantaggio su Mansell a 1”5. Alla dodicesima tornata Minì perde un’altra posizione. Poco dopo Goethe sorpassa Van Hoepen e guadagna la sesta piazza alle spalle di Fornaroli. Minì è 21° e senza alcun ritmo. Il servizio meteo preannuncia l’arrivo di pioggia. Tre giri e mezzo al termine: Fornaroli attacca e sorpassa Tsolov e si getta all’inseguimento di Browning. Nel giro finale Fornaroli e Goethe attaccano Browning e lo sorpassano. L’italiano centra così la terza posizione alle spalle di Lindblad e Mansell. Beganovic chiude nono.

La classifica: Fornaroli in testa al campionato

Con questo risultato il pilota piacentino torna in testa al campionato con 84 punti, davanti a Browning (79), Minì rimane terzo (72), quarto diventa proprio Arvid Lindblad (71), pilota britannico del team Red Bull Junior, di origini indo-svedesi. Fra una settimana già si andrà in Austria e tutto tornerà in discussione.