In Spagna il confronto tra Leclerc e Sainz non è stato il primo della stagione. Era già successo in Cina quando al monegasco non era andata giù la difesa dura del compagno nella gara sprint. Intanto, a Maranello si lavora per migliorare la vettura, anche in vista del weekend in Austria

La convivenza si è fatta più difficile al quarto anno della coppia, non a caso con la separazione in vista. Il sorpasso all’inizio del terzo giro del GP di Spagna non è andato giù a Charles Leclerc: prima il confronto con Carlos Sainz appena finita la gara e poi il botta e risposte nelle interviste. Ma non è la prima volta che Leclerc si lamenta dell’atteggiamento di Sainz in questo 2024: in Cina a Charles non era andata giù la difesa dura del compagno nella gara sprint: "Lotta più con me che con gli avversari", aveva sbottato il monegasco, prima di rispondere al via della gara lunga con una chiusura decisa in curva 1 sullo spagnolo.