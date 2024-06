Il futuro dello spagnolo non è ancora definito: Williams sembra essere più avanti di Audi che inizia a guardarsi intorno, ma attenzione a un possibile inserimento dell’Alpine. Il Mondiale, intanto, torna questo weekend in Austria: tutto live su Sky e in streaming su NOW

Audi sonda altri piloti: idea Lawson

Su Sainz, però, spinge forte la Williams e proprio per questo, anche in base a quanto raccontato su Motorsport da Roberto Chinchero, in casa Audi il CEO Andrea Seidl inizia a guardarsi intorno. L’ex McLaren aveva provato l’assalto a Yuki Tsunoda, ma il giapponese è stato poi confermato dal gruppo Red Bull uscendo dal mercato. Dopodiché è stata valutata anche la candidatura di Liam Lawson. Il pilota neozelandese ha già corso in Formula 1 nella passata stagione, sostituendo per un periodo l’infortunato Daniel Ricciardo su Racing Bulls (lo scorso anno AlphaTauri). Le sue prestazioni sono state molto positive ed è per questo che Horner e Marko riflettono sulla possibilità di sostituire Ricciardo proprio col neozelandese. Contrattualmente, però, la Red Bull dovrà comunicare la sua decisione a Lawson entro il mese di settembre e qualora il 22enne non dovesse ricevere notizie, potrebbe svicolarsi dal suo contratto, diventando una grande chance per Audi. Se invece, oltre a Sainz, anche Lawson dovesse non esser disponibile sul mercato, per la Casa tedesca l’unica soluzione sembra essere quella di affiancare a Hulkenberg uno dei due attuali piloti, Zhou o Bottas.