Le prime paroile del pilota francese dopo l'annuncio del nuovo accordo con il team: "E' stata sempre mia intenzione costruire un progetto a lungo termine con Alpine. Stagione dura finora, ma rimango fedele al progetto e non vado da nessuna parte". Il Mondiale è in Austria: weekend live Sky e in streaming su NOW

"Fedele al progetto, non vado da nessuna parte"

"Anche se in pista è stata una stagione complicata per ora - prosgue il pilota francese - rimango fedele al progetto e non vado da nessuna parte. Sono soddisfatto dei cambiamenti apportati, del duro lavoro e della direzione che sta prendendo la squadra. Il personale e le risorse di questa squadra hanno un grande potenziale. Sono entusiasta di ciò che si prospetta per il futuro e in questo momento mi concentro sui dettagli quotidiani che stiamo mettendo in atto per migliorare le nostre".