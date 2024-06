GP Austria, prove libere LIVE

Ora le prove libere a Spielberg, solo 60 minuti di libere nel weekend in cui torna la Sprint Race. Alle 16.30 sarà la volta delle qualifiche che decideranno la griglia per la gara sui 100 Km di domani. Tutto il fine settimana è come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW

CLICCA QUI SE NON VEDI IL MONITOR DEI TEMPI