Il Red Bull Ring è una pista diversa rispetto a Barcellona: più stop&go, curve con raggio meno lungo rispetto al Montmelò. È una SF-24 buona in frenata, buona in trazione e buona nel lento. Rispetto alla gara spagnola nel cofano motore è stata aggiunta un'apertura, dedicata allo smaltimento del calore, visto il circuito in altura.

