Carlos Sainz commenta il 5° posto nelle qualifiche della Sprint in Austria: "E' stata una giornata discreta, anche se con le gomme Soft siamo più in difficoltà che con le altre mescole. Probabilmente con mescole più dure potevamo ambire alle prime 3 posizioni. Domani saremo all'attacco e cercheremo di portare a casa il maggior numero di punti". Guarda il video. Tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRIA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE SPRINT