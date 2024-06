Dopo le polemiche dello scorso anno, la questione dei track limits e dei tempi cancellati al Red Bull Ring dovrebbe aver trovato una soluzione con l'inserimento da parte della FIA di strisce di ghiaia in alcuni punti del tracciato. Vi spieghiamo dove e in che modo si è pensato di risolvere il problema. Tutto il weekend del GP Austria è live Sky e in streaming su NOW

