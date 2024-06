Fred Vasseur commenta la qualifica Sprint della Ferrari in Austria, con Sainz 5° e Leclerc 10° e condizionato da un problema all'antistallo: "La prestazione è stata un po’ brutta. Eravamo in lotta quantomeno con Mercedes e McLaren, ma sono un po’ deluso. Il saltellamento non aiuta mai. La strategia per domani è quella di spingere, andare forte e tornare a punti". Guarda il video. Tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

