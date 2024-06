A meno di 30’ dalla fine delle libere si è fermata la Red Bull di Verstappen: problema verosimilmente legato alla parte elettronica che meccanica, infatti il pilota è ripartito subito dopo dai box. Ma ricordiamo che il campione olandese ha già smarcato la 4^ power unit stagionale. Tutto il fine settimana è come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRIA, LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE