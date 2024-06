Nico Hulkenberg è stato penalizzato di 10'' dai commissari (con 2 punti tolti dalla patente) per una manovra troppo aggressiva nei confronti di Fernando Alonso, spinto dalla Haas a lasciare la pista in Curva 3. Il tedesco retrocede così nella Sprint dal 14° al penultimo posto. Guarda il video. Alle 16 si torna in pista per le qualifiche del GP di domani. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW