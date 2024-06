Nikola Tsolov ha conquistato la Sprint Race di Formula 3 in Austria. Il bulgaro ha preceduto Stenshorne e Mansell. Grande rimonta per Gabriele Minì, che chiude 6°. Fornaroli resta in testa al campionato. Brutto incidente per Montoya, fortunatamente senza conseguenze. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW

Gara Sprint della Formula 3 in Austria che si apre con la notizia della penalità inflitta a Luke Browning (Hitech), per avere ostacolato Beganovic (Prema) durante le qualifiche. Molti track limits segnalati dalla Direzione Corse, uno dei quali ha cancellato il miglior tempo del leader del campionato Leonardo Fornaroli, che in entrambe le gare del week-end è costretto a schierarsi in dodicesima fila. Browning, retrocesso di tre posizioni in griglia, si posiziona in ottava nella gara corta -ma non perde la pole position nella Feature Race- e Minì (Prema) in decima.

Davanti in Sprint Race, per effetto dell’inversione dei primi dodici tempi, si schierano Stenshorne (Hitech) e Mansell (ART). Allo spegnimento dei semafori è subito caos. Mansell va in testa, Stenshorne deve resistere al ritorno di Tsolov -che lo passa dopo quattro curve-, Beganovic invece va in testa coda a centro gruppo. Safety Car. Fermo anche Sztuka, con le sospensioni danneggiate da un contatto in coda con Wurz. Ai box Dufek, Ramos e Smith. Beganovic è venticinquesimo. Al quarto giro la corsa riparte con le due ART GP davanti a tutti. Minì ottavo, Browning undicesimo dopo un doppio sorpasso, Fornaroli diciassettesimo dopo una dura lotta con Boya.

Al settimo giro passa a ‘tirare’ Tsolov, nel gioco di squadra dei due piloti del team francese. Al decimo giro Browning entra in zona punti, Fornaroli è quattordicesimo e risale di quasi una posizione a giro. Al quindicesimo passaggio ripassa a condurre Mansell. Ma Tsolov si riprende la testa dopo poche curve, per cederla ancora a fine giro. Al sedicesimo passaggio Minì compie un doppio sorpasso e sale in sesta posizione, intanto Meguetounif tampona Lindblad -che fora-. Nel giro successivo Montoya sbatte nel tentativo di sorpassare Dunne, proprio mentre Stenshorne guadagna la seconda piazza alle spalle di Tsolov: Safety Car. Marshall in pista per pulire il tracciato, mentre in Direzione Corsa si lavora per rivedere diversi Track limits, il contatto tra Montoya e Dunne, il sorpasso di Stenshorne su Mansell al limite dell’esposizione dell’ingresso della macchina di sicurezza, persino una irregolarità in partenza lanciata di Dunne. La Safety in ogni caso rientra a un giro dal termine. E la gara è tutta concentrata negli ultimi quattro chilometri.

Non cambia nulla: Tsolov si impone davanti a Stenshorne e Mansell, Minì è sesto. Browning finisce undicesimo e fuori dalla zona punti, precedendo Fornaroli che -all’ultimo guizzo- arriva dodicesimo dopo aver recuperato dodici posizioni in gara. In testa alla graduatoria del campionato c’è sempre Fornaroli (Trident) con 84 punti, tre più di Browning e sette più di Minì, che torna ad avvicinarsi al vertice.