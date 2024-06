Un Max Verstappen ancora una volta perfetto vince la sua decima Sprint dopo un duello con le due McLaren. Norris invece esce sconfitto dalla bagarre con l'olandese, da cui ne approfitta Piastri. Sufficienza per Leclerc ed Hamilton, mentre per i rispettivi compagni di squadra mezzo punto in più. E alle 16 ci sono le qualifiche: tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRIA, GLI HIGHLIGHTS DELLA SPRINT RACE