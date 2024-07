E' George Russell su Mercedes a giocarsi una grossa chance di vittoria oggi a Silverstone. Sarà lui a scattare dalla pole position per provare a dare continuità al successo di domenica scorsa in Austria e rilanciare definitivamente una monoposto che appare rinata. La conferma nel secondo posto in griglia di Lewis Hamilton, che farà di tutto per provare a vincere la gara di casa per l'ultima volta con le Frecce d'Argento. Il terzo posto in griglia di Lando Norris certifica anche l'ottimo momento della McLaren e consegna alla storia una top-3 in qualifica tutta inglese a Silverstone, come mai accaduto in precedenza. Verstappen scatta dalla quarta casella, Ferrari chiamate a dare un chiaro segnale dopo le prime due giornate inglesi decisamente opache. La 75^ edizione di questo gran premio scatta alle 16 italiane e, come sempre potrete seguirlo in diretta su Sky e in streaming su NOW.