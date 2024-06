Il pilota della Ferrari sconsolato dopo l'11° posto in Austria al termine di una gara condizionata dal contatto in partenza: "E' stata una gara da dimenticare. Non potevo fare nulla, anche Piastri. Perez invece poteva capire che in tre in curva non ci stavamo. Lui ha fatto la curva, io no. Questo ha condizionato la mia gara. Non c'è stata la safety e non ho potuto rientrare in lotta". Guarda il video. Il Mondiale è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRIA, HIGHLIGHTS