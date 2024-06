Lo spagnolo della Ferrari dopo il 3° posto agguantato allo Spielberg: "Il podio è un buon risultato perché non è stato un weekend semplice per noi. Le abbiamo provate tutte per restare vicini alle Mercedes. Veniamo da un paio di gare in cui non siamo in lotta per la vittoria, ora cerchiamo di continuare a spingere per Silverstone per cercare di tornare lì davanti". Guarda il video. Il Mondiale è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRIA, HIGHLIGHTS