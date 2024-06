Max Verstappen risponde a Lando Norris dopo il contatto nel finale del GP d'Austria: "Non mi sono sentito aggressivo, anzi è lui che forse ha perso il controllo. Non ho ancora riguardato il video, ma mi sembra bizzarro quanto accaduto. Tante volte mi sono trovato in quella situazione. Non volevo succedesse, è un peccato. Il grosso problema è stato quello di farli avvicinare". Guarda il video. Il Mondiale è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRIA, HIGHLIGHTS