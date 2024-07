Da amici a rivali, Norris e Verstappen un anno dopo a Silverstone

Da amici a rivali: Lando Norris e Max Verstappen arrivano a Silverstone dopo un weekend infuocato a Spielberg. Le scintille iniziate in Spagna sono culminate in uno scontro duro e oltre i limiti nella gara austriaca. E ora si va in Inghilterra, a casa di Norris, dove l'anno scorso, dopo aver preso la posizione al via, non oppose resistenza all'olandese. Ma ora è cambiato tutto. Il Mondiale è in diretta su Sky e in streaming su NOW

Il primo scontro in pista ha già incrinato l'amicizia tra due ragazzi che hanno sempre avuto molti interessi in comune ma non gli stessi obiettivi. Almeno fino a qualche gara fa quando Lando Norris è diventato il principale rivale di Max Verstappen e presumibilmente lo sarà fino a fine stagione. Già in Spagna Lando era stato aggressivo in partenza e a fine gara non aveva troppo gradito la presa in giro di Max in conferenza stampa. In Austria il duello è durato tutto il weekend: bellissimo e corretto quello nella Sprint, duro e oltre i limiti quello in gara. Per il Team Principal della McLaren Andrea Stella nel 2021 a Super Max è stato perdonato troppo nella sfida con Hamilton e la conseguenza è che adesso si sente intoccabile. E ora guarda caso si va a Silverstone, dove Verstappen in casa del rivale riceverà un’accoglienza ostile, proprio come nel 2021 quando il duello con il Re d’Inghilterra raggiunse l'apice della violenza con lo scontro a Copse. E pensare che solo un anno fa sempre a Silverstone Norris, dopo aver preso la posizione al via, non oppose nessuna resistenza all’amico Max lasciandolo sfilare al 5° giro. Ma in 12 mesi è cambiato tutto: allora erano amici, ora sono rivali.